14 апреля 2018, суббота, 00:32
+17°C
Завтра +21°C
+17°C
Завтра +21°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,04
  • € 2,51
13. 04. 2018

Волкер планирует посетить Украину в середине мая

 
Специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер планирует в середине мая посетить Украину. Об этом он заявил на пресс-брифинге в Вашингтоне в пятницу, 13 апреля, передает Голос Америки.
 
"Нарушение режима прекращения огня продолжаются все время. Каждую ночь применяются ракеты, минометы. Время от времени срываются поставки воды, электроэнергии, прерывается мобильную связь. Нормальная экономика в регионе полностью нарушена. Есть чрезвычайные экологические издержки от конфликта и они ухудшаются. И в сути на месте ничего не меняется годами – минимум 3,5 года", – сказал Волкер. 
 
Спецпредставитель заявил, что ситуация в Украине не является результатом внутреннего конфликта в стране, гражданской войной или этническим конфликтом. 
 
"Это (ситуация в Украине – ред.) результат того, что Россия вторглась и оккупировала территорию Украины. На востоке Украины они основали так называемые народные республики – образование, не соответствуют украинской Конституции, и которые не были созданы людьми там", – отметил он. 
 
По словам Волкера, РФ полностью контролирует военных на неконтролируемых правительством территориях на востоке Украины, а также местные политические образования.

В Украине опасно там, где есть солдаты РФ - Волкер
 
Напомним, ранее Волкер заявил, что Россия и подконтрольные ей сепаратисты должна прекратить запугивать сотрудников миссии ОБСЕ на Донбассе.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Украина
Анекдот все анекдоты

Весна. Хочется в лес. Найти берлогу и разбудить медведя. А потом бежать, бежать от него, задыхаясь от восторга!

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Колебания курсов валют в Беларуси

Каким будет курс доллара через неделю?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.