14 апреля 2018, суббота, 02:14
+17°C
Завтра +21°C
+17°C
Завтра +21°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,04
  • € 2,51
14. 04. 2018

РФ не намерена выводить военных из Приднестровья

Россия не пойдет на сворачивание миротворческой миссии в Приднестровье. Об этом сообщил в Facebook вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин. 

"Мы не допустим деградации статуса Приднестровья, где проживают наши соотечественники и сограждане, и не пойдем на сворачивание нашей миротворческой миссии", − написал Рогозин.

Он отметил, что РФ находится в постоянном контакте с президентом, правительством и Верховным Советом Приднестровья.

"Мы ищем и находим решение всех сложных проблем, которые создаются Кишинёвом и Западом для ужесточения блокады этой непризнанной Республики", − почеркнул вице-премьер.

Ранее сообщалось, что Молдова настаивает на выводе российских войск с ее территории.

Молдова просит Украину о коридоре для вывода военных РФ с Приднестровья

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Анекдот все анекдоты

Весна. Хочется в лес. Найти берлогу и разбудить медведя. А потом бежать, бежать от него, задыхаясь от восторга!

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Колебания курсов валют в Беларуси

Каким будет курс доллара через неделю?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.