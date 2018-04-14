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14. 04. 2018

Турчинов не исключает точечных АТО на Донбассе

Секретарь СНБО Украины Александр Турчинов заявил в интервью телеканалу UA: Перший, что переформатирование АТО на Донбассе в операцию Объединенных сил не исключает проведения точечных антитеррористических операций  

"После того, как Оперативный объединенный штаб начнет работать, когда вместо АТО будет уже военная операция, в конце концов, мы будем говорить, что АТО выполнила свои задачи. Хотя я не исключаю, что антитеррористические операции будут проводиться, в том числе и в том регионе, но точечно. То есть так, как они и должны проводиться в соответствии с законодательством и логикой", − отметил Турчинов.

Он также добавил, что война − это дело рук военных.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что АТО на Донбассе завершится 30 апреля и будет переформатировано в Операцию объединенных сил. 

Напомним, 16 марта глава государства назначил генерал-лейтенанта Сергея Наева командующим Объединенных сил на Донбассе.

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Источник: korrespondent.net

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