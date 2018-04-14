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14. 04. 2018

Трамп хочет масштабного удара по Сирии − СМИ

Президент США Дональд Трамп настаивает на более радикальном ответе на химатаку в Сирии, при котором бы пришлось "заплатить" России и Ирану, пишет The Wall Street Journal cо ссылкой на источники в Белом доме.

"В ходе встреч с министром обороны Джеймсом Метисом Трамп выступал за такую атаку, которая не только наказала бы сирийский режим, но и заставила заплатить двух его иностранных покровителей − Россию и Иран", − сообщил собеседник газеты.

По данным источников, Трамп призывает своих военных советников "согласиться на более масштабный удар по Сирии, нежели тот, который они считают разумным" Отмечается, что американский лидер недоволен вариантами действий, которые ему до сих пор предлагали.

Ранее сообщалось, что Трамп считает Сирию и Россию ответственными за химатаку в сирийской Думе.

Напомним, обострение конфликта вокруг Сирии произошло на фоне сообщений о применении химоружия в городе Дума. Западные страны обвинили в этом официальные сирийские власти.

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Источник: korrespondent.net

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