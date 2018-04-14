14 апреля 2018, суббота, 05:40
?°C
Завтра ?°C
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,04
  • € 2,51
14. 04. 2018

На границе сектора Газа один человек погиб и более 700 были ранены

В ходе столкновений с израильской армией на границе с сектором Газа 13 апреля один палестинец погиб и более 700 были ранены. Об этом сообщил представитель министерства здравоохранения анклава Ашраф аль-Кедра, передает РИА Новости.

"Погиб 28-летний палестинец в ходе столкновений с израильской армией на границе с сектором Газа, 701 человек ранен, в том числе 15 медиков и два журналиста", − заявил аль-Кедра.

Он добавил, что 163 человека получили ранения боевыми пулями, 12 резиновыми пулями, 72 человека получили отравление от "газовых бомб".

Ранее пресс-служба израильской армии сообщила, что в пятничных столкновениях на границе с Газой принимают участие около десяти тысяч палестинцев.
 
Протестующие пытаются преодолеть пограничную стену, а также бросают в военных бутылки с зажигательной смесью. Израильские военные использует различные средства разгона акций протестов, в том числе огнестрельное оружие.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Весна. Хочется в лес. Найти берлогу и разбудить медведя. А потом бежать, бежать от него, задыхаясь от восторга!

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Колебания курсов валют в Беларуси

Каким будет курс доллара через неделю?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.