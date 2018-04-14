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14. 04. 2018

ПВО Сирии отражает удары США и союзников

Сирийские системы противоракетной обороны отражают удары по Дамаску, которые наносят военные силы США, Франции и Великобритании. Об этом сообщает сирийское национальное агентство SANA.

"ПВО Сирии отражают удары США, Франции и Великобритании по Сирии", − сообщает агентство.

По имеющимся данным, мишенями ударов авиации США и стран коалиции стали несколько армейских баз и научно-исследовательский центр в Дамаске.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп сообщил о начале совместной операции против властей Сирии и отдал приказ нанести удар по стране.

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Источник: korrespondent.net

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