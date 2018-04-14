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14. 04. 2018

Макрон назвал цели удара по Сирии

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что удары по Сирии, нанесенные совместно с США и Великобританией, были нацелены исключительно на объекты, связанные с производством, хранением и применением химоружия. Об этом говорится в коммюнике Елисейского дворца, распостраненном 14 апреля, передает Интерфакс. 

"Наш ответ был ограничен исключительно объектами сирийского режима, которые позволяли производить, хранить и применять химоружие", − отметил Макрон.

Он также подчеркнул, что цель ударов всех трех стран − "тайный арсенал химоружия сирийского режима".

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил о начале операции против властей Сирии совместно с Францией и Великобританией.

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Источник: korrespondent.net

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