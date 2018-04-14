В Пентагоне рассказали об ударе по Сирии

Министр обороны США Джеймс Мэттис заявил на брифинге, что удары США, Великобритании и Франции по Сирии были нацелены на предприятия по производству химоружия, сообщает РИА Новости.

"Ранее сегодня президент (США Дональд) Трамп приказал совместно с нашими союзниками уничтожить предприятия по разработке химоружия … Мы нанесли удары по таким объектам", − указал Мэттис.

Он подчеркнул, что в прошлом году "режим (прзидента Сирии Башара) Асада не принял сигнал". "В этот раз мы с нашими союзниками ударили мощнее. Мы послали сигнал Асаду и его подчиненным-убийцам, что они не должны совершать еще одну химатаку, за которую понесут ответственность", − отметил глава Пентагона.

Он добавил, что по этим объектам наносятся "высокоточные удары" с целью предотвратить жертвы среди мирного населения.

Председатель Объединенного комитета начальников штабов США Джозеф Данфорд уточнил журналистам, что удары по Сирии начали наносить в 21.00 (04.00 по Киеву).

Напомним, президент США сообщил о начале операции против властей Сирии совместно с Францией и Великобританией.

Трамп хочет масштабного удара по Сирии − СМИ

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Источник: korrespondent.net