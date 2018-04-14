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14. 04. 2018

В Госдуме России Трампа сравнили с Гитлером

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин заявил, что президент США Дональд Трамп − Адольф Гитлер номер два, передает РИА Новости.

"Он (Трамп) преступник – это мало. Можно его назвать Адольфом Гитлером номер два нашей современности, потому что, смотрите, он даже время подобрал, как Гитлер напал на Советский Союз", − прокомментировал Шерин решение Трампа об ударе по Сирии.

Также зампред комитета Госдумы по обороне подчеркнул, что Россия получила в свой адрес акт агрессии со стороны США после атаки на Сирию.

"Это второй Белград, сегодня переломный момент, Российская Федерация получила в свой адрес акт агрессии, потому что по всем международным нормам это нарушение всех международных прав, это объявление без объявления войны независимому государству, в отношении которого ядерная держава выполняет свои обязательства по оказанию помощи и содействия", − указал Шерин.

Ранее Трамп отдал приказ о нанесении удара по Сирии совместно с Францией и Великобританией. 

В Пентагоне рассказали об ударе по Сирии

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Источник: korrespondent.net

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