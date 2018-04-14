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14. 04. 2018

Затопление "ядерной" шахты в ДНР грозит отравлением воды - Госдеп

Намерение сепаратистов затопить шахту Юнком под Донецком грозит отравлением питьевой воды в регионе из-за радиации, которая осталась в ней. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Госдепартамента США Хизер Нойерт от субботы, 14 апреля, пишет Украинская правда.

Так, США призывают Россию и подконтрольных ей сепаратистов действовать ответственно.

"Планы сепаратистов затопить заброшенную угольную шахту Юнком - место проведения ядерного испытания в СССР в 1979 году - могут угрожать питьевой воде тысяч украинцев в находящейся под контролем РФ восточной Украине. Мы настоятельно призываем Россию и подконтрольные ей органы действовать ответственно", - говорится в заявлении.

Plans by Russian proxies to flood the abandoned YunKom coal mine – site of #Soviet nuclear test in ’79 – could threaten drinking water of thousands of Ukrainians in #Russia-controlled eastern #Ukraine. We urge Russia and its proxy authorities to act responsibly. @USEmbassyKyiv

— Heather Nauert (@statedeptspox) 13 апреля 2018 г.

Напомним, ранее в СММ ОБСЕ заявили, что сепаратисты намерены затопить шахту Юнком в населенном пункте Бунге, что в 43 километрах от Донецка.

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Источник: korrespondent.net

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