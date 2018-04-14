Итоги 13.04: Дата окончания АТО и коварная Россия

Порошенко назвал дату окончания АТО

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что АТО на Донбассе завершится 30 апреля и будет переформатировано в Операцию объединенных сил.

Глава государства отметил, что смена формата операции кардинально меняет организацию управления военной структурой. Теперь ВСУ получают дополнительные полномочия относительно реагирования на агрессию.

В СБУ заявили, что Россия планирует полномасштабный ввод войск

Замглавы СБУ Виктор Кононенко заявил, что осенью 2018 года Россия намерена провести в Украине серию провокаций чтобы создать предпосылки для полномасштабного ввода войск.

Ведомство установило, что группа лиц из окружения президента РФ Владимира Путина занята созданием предпосылок для ввода войск в Украину. Основным предлогом должна выступить "защита русскоязычного населения".

Суд в России заблокировал Telegram

Таганский суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора и постановил заблокировать мессенджер Telegram на территории РФ. Блокировку разрешено начать немедленно – до вступления решения по иску в законную силу.

Генсек ООН заявил о начале холодной войны

Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил на заседании Совбеза ООН, что холодная война вернулась, но старые механизмы сдерживания на нее больше не действуют.

При этом он подчеркнул опасность ситуации, складывающейся на Ближнем Востоке.

Савченко прервала голодовку

Народный депутат Надежда Савченко согласилась прервать голодовку на три дня, чтобы пройти допрос на полиграфе. Отмечается, что 13-15 апреля она будет есть те продукты, которые разрешил употреблять врач, а 16 апреля продолжит участие в допросе на полиграфе.

США выделят Украине дополнительные $200 млн на укрепление обороны

Заместитель министра обороны США по вопросам международной безопасности Роберт Карем сообщил, что США выделят Украине дополнительно 200 миллионов долларов на укрепление системы обороны страны.

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Источник: korrespondent.net