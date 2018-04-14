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14. 04. 2018

Удар по Сирии: Россия пригрозила последствиями

Удары коалиции во главе с США по объектам в Сирии не останутся без последствий. Такое заявление сделал посол России в США Анатолий Антонов, сообщается на странице дипломатического ведомства в соцсети Facebook в субботу, 14 апреля.

"Нам опять грозят. Мы предупреждали, что такие действия не останутся без последствий", - сказала он.

Пока неизвестно, о каких именно последствиях идет речь.

Российский дипломат возложил ответственность за события в Сирии на США, Францию и Великобританию.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин заявил, что президент США Дональд Трамп - Адольф Гитлер номер два.

Напомним, Трамп отдал приказ о нанесении удара по Сирии совместно с Францией и Великобританией. 

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Источник: korrespondent.net

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