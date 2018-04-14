Сутки в АТО: 43 обстрела, ранен один боец

Сепаратисты за прошедшие сутки, 13 апреля, совершили 43 обстрела позиций ВСУ, в результате один украинский военный получил ранение. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

Так, на луганском направлении из 120 и 82 мм минометов, БМП, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов сепаратисты вели огонь по укреплениям ВСУ под Троицким. Также минометы калибра 82 мм враг применил в районе Крымского, гранатометы и стрелковое оружие - неподалеку Зайцевого, а крупнокалиберные пулеметы - вблизи Светлодарска.

На донецком направлении из 82 мм минометов были обстреляны защитники Опытного и Каменки. Также из гранатометов огонь велся по укреплениям ВСУ вблизи Водяного, Авдеевки, Каменки, Марьинки, Павлополя, Лебединского и Богдановки, из крупнокалиберных пулеметов - неподалеку Невельского, Авдеевки, Марьинки, Павлополя и Шахты Бутовка, а из вооружения БМП - в районе Талаковки, Каменки и Богдановки.

Также под огонь из стрелкового оружия попали защитники Каменки, Опытного, Лебединского, Шахты Бутовка, Талаковки, Павлополя и Водяного, а по защитникам Авдеевки велся снайперский огонь.

Напомним, за сутки 12 апреля позиции Вооруженных сил Украины на Донбассе были обстреляны 66 раз - один украинский военный погиб, еще один получил ранения.

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Источник: korrespondent.net