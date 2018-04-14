14 апреля 2018, суббота, 09:05
+17°C
Завтра +21°C
+17°C
Завтра +21°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,04
  • € 2,51
14. 04. 2018

Удар по Сирии: появились фото и видео

Появились первые видеозаписи ударов США, Франции и Великобритании по Сирии. Их в субботу, 14 апреля, публикуют очевидцы на своих страницах в соцсетях.

На кадрах видны летящие ракеты и отдельные взрывы.

Cмотрите фотогалерею: Удар по Сирии: появились фото и видео



#syria #Damascus #الحيوان_تحت_القصف pic.twitter.com/fdL6WroWQd

— Eng.HaGi (@omas7) 14 апреля 2018 г.

Lasers and smoke seen over Damascus moments ago as U.S., France and Britain launch naval and air raids in Syria. pic.twitter.com/aR8KcgNY2S

— Israel Breaking (@IsraelBreaking) 14 апреля 2018 г.

Также Елисейский дворец опубликовал видео вылета самолетов, которые принимают участие в ударах по Сирии, пишет РБК. На кадрах видно, как истребители и другие самолеты двигаются по взлетно-посадочной полосе.

Décollage, cette nuit, des forces armées françaises qui interviennent contre l’arsenal chimique clandestin du régime syrien. Déclaration du Président de la République @EmmanuelMacron : https://t.co/HNSK0FmZIO pic.twitter.com/DEAW7R50aC

— Élysée (@Elysee) 14 апреля 2018 г.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп отдал приказ о нанесении удара по Сирии совместно с Францией и Великобританией. 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Анекдот все анекдоты

Весна. Хочется в лес. Найти берлогу и разбудить медведя. А потом бежать, бежать от него, задыхаясь от восторга!

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Колебания курсов валют в Беларуси

Каким будет курс доллара через неделю?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.