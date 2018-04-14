Появились первые видеозаписи ударов США, Франции и Великобритании по Сирии. Их в субботу, 14 апреля, публикуют очевидцы на своих страницах в соцсетях.

На кадрах видны летящие ракеты и отдельные взрывы.

Cмотрите фотогалерею: Удар по Сирии: появились фото и видео

#syria #Damascus #الحيوان_تحت_القصف pic.twitter.com/fdL6WroWQd — Eng.HaGi (@omas7) 14 апреля 2018 г.

Lasers and smoke seen over Damascus moments ago as U.S., France and Britain launch naval and air raids in Syria. pic.twitter.com/aR8KcgNY2S — Israel Breaking (@IsraelBreaking) 14 апреля 2018 г.

Также Елисейский дворец опубликовал видео вылета самолетов, которые принимают участие в ударах по Сирии, пишет РБК. На кадрах видно, как истребители и другие самолеты двигаются по взлетно-посадочной полосе.

Décollage, cette nuit, des forces armées françaises qui interviennent contre l’arsenal chimique clandestin du régime syrien. Déclaration du Président de la République @EmmanuelMacron : https://t.co/HNSK0FmZIO pic.twitter.com/DEAW7R50aC — Élysée (@Elysee) 14 апреля 2018 г.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп отдал приказ о нанесении удара по Сирии совместно с Францией и Великобританией.

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Источник: korrespondent.net