Удар по Сирии: появились фото и видео

Появились первые видеозаписи ударов США, Франции и Великобритании по Сирии. Их в субботу, 14 апреля, публикуют очевидцы на своих страницах в соцсетях.

На кадрах видны летящие ракеты и отдельные взрывы.

Lasers and smoke seen over Damascus moments ago as U.S., France and Britain launch naval and air raids in Syria. pic.twitter.com/aR8KcgNY2S