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14. 04. 2018

В Сирии заявили о пострадавших в результате удара

В результате ударов США, Франции и Великобритании по химическим объектам пострадали трое мирных жителей. Об этом сообщает сирийское государственное агентство SANA, пишет Reuters в субботу, 14 апреля.

В Сирийском центре мониторинга за соблюдением прав человека сообщили, что ракетные удары поразили три исследовательских центра в Дамаске и Хомсе, а также пять военных баз и складов оружия в пригороде столицы Сирии.

Ранее президент США Дональд Трамп отдал приказ о нанесении удара по Сирии совместно с Францией и Великобританией. 

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Источник: korrespondent.net

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