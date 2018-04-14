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14. 04. 2018

Генсек НАТО приветствовал удары по Сирии

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг поддерживает удары, нанесенные по Сирии США и их союзниками. Об этом в субботу, 14 апреля, пишет Интерфакс со ссылкой на заявление генсека.

"Я поддерживаю акцию, предпринятую США, Великобританией и Францией", - сказал он.

Столтенберг отметил, что "это снизит возможности режима по нанесению новых атак против сирийского народа с применением химического оружия".

Генсек подчеркнул, что НАТО рассматривает применение химического оружия как угрозу международному миру и безопасности и это требует коллективного и эффективного ответа со стороны мирового сообщества.

Ранее президент США Дональд Трамп отдал приказ о нанесении удара по Сирии совместно с Францией и Великобританией. В Сирии заявили о трех пострадавших.

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Источник: korrespondent.net

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