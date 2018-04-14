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14. 04. 2018

В ООН отреагировали на удары США, Франции и Британии

Генсек ООН Антониу Гутерреш прокомментировал удары США, Британии и Франции по сирийской территории, призвав действовать в соответствии с Уставом ООН. Об этом говорится в его заявлении, опубликованном в пятницу, 13 апреля.

"Я внимательно следил за сообщениями об авиаударах по Сирии, которые осуществили США, Франция и Великобритания. Есть обязательство, особенно когда речь идет о мире и безопасности, действовать в соответствии с Уставом ООН и международным правом в целом", - сказал Гутерреш.

Генсек не осудил действия США, Франции и Британии, добавив, что на плечах Совбеза ООН лежит ответственность за поддержание мира. 

Ранее Антониу Гутерреш заявил о начале холодной войны.

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Источник: korrespondent.net

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