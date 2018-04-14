Франция предупреждала РФ об авиаударах по Сирии

Франция позаботилась о том, чтобы Россия была заранее предупреждена об ударах стран Запада в Сирии. Об этом заявила министр вооруженных сил Франции Флоранс Парли в совместном выступлении с министром иностранных дел Жаном-Ив Ле Дрианом, сообщает Reuters в субботу, 14 апреля.

"Мы не ищем конфронтации и отвергаем всякую логику военной эскалации, поэтому вместе с нашими союзниками мы позаботились о том, чтобы россияне были предупреждены заранее", - сказала Парли.

Ранее президент США Дональд Трамп отдал приказ о нанесении удара по Сирии совместно с Францией и Великобританией. В Сирии заявили о трех пострадавших.

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Источник: korrespondent.net