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14. 04. 2018

Москва созывает экстренное заседание Совбеза ООН

Президент России Владимир Путин прокомментировал нанесение ракетного удара по Сирии странами Запада и сообщил, что Москва созывает экстренное заседание СБ ООН. Об этом говорится в его заявлении, распространенном пресс-службой Кремля в субботу, 14 апреля.

По его словам, нынешняя эскалация ситуации вокруг Сирии "оказывает разрушительное воздействие на всю систему международных отношений".

"История расставит все по своим местам, и она уже возложила на Вашингтон тяжелую ответственность за кровавую расправу с Югославией, Ираком, Ливией", - говорится в заявлении Путина.

Президент РФ также заявил, что США "усугубляют гуманитарную катастрофу в Сирии, несут страдания мирному населению".

"Россия самым серьезным образом осуждает нападение на Сирию, где российские военнослужащие помогают законному правительству в борьбе с терроризмом. Своими действиями США еще больше усугубляют гуманитарную катастрофу в Сирии, несут страдания мирному населению, по сути потакают террористам, семь лет терзающим сирийский народ, провоцируют новую волну беженцев из этой страны и региона в целом", - сказал Путин.

Ранее президент США Дональд Трамп отдал приказ о нанесении удара по Сирии совместно с Францией и Великобританией. В Сирии заявили о трех пострадавших.

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Источник: korrespondent.net

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