Операция в Сирии: Мэй рассказала о целях

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что дала приказ британским войскам нанести точные удары по территории Сирии для уничтожения химического оружия. Об этом в субботу, 14 апреля, сообщает пресс-служба главы правительства Великобритании.

По ее словам, четыре истребителя-бомбардировщика Tornado GR4s сбросили крылатые ракеты Storm Shadow на бывшую ракетную базу, где, по оценке разведки, режим президента Сирии Башара Асада хранил прекурсоры для химического оружия.

Мэй подчеркнула, что такую линию поведения необходимо остановить, а не только защищать невинных людей в Сирии от применения ужасающих видов оружия.

"Наши действия пропорциональны, в частности, направлены на унижение способности режима использовать химическое оружие и сдерживать такие дальнейшие ужасающие действия; поэтому он сосредоточен на объектах, связанных с производством и использованием химического оружия", - добавила Мэй.

Ранее сообщалось, что Тереза Мэй и президент США Дональд Трамп договорились продолжить совместную работу по выработке международного ответа на предполагаемое использование химического оружия в Сирии.

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Источник: korrespondent.net