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14. 04. 2018

Украинцев предупредили о ночных заморозках

В Украине ночью ожидаются заморозки. Об этом в субботу, 14 апреля, пишет Интерфакс со ссылкой на Укргидрометцентр.

Отмечается, что в ближайшие сутки погоду на большей части территории Украины будет определять сухая и относительно теплая воздушная масса.

Температура ночью на Левобережье составит 3-8 градусов тепла. В Черниговской, Сумской, Харьковской и Луганской областях ночью ожидаются заморозки 0-4 градуса. На остальной территории прогнозируют 6-11 градусов тепла, днем 17-22 градусов.

В западных областях будет до 25 градусов тепла, на востоке и побережье морей - 13-18 градуса тепла.

В Киеве температура ночью составит +7 +9 градусов, днем - около 20 градусов тепла.

Ранее сообщалось, что в Украине в субботу и воскресенье, 14 и 15 апреля, в некоторых областях возможны дожди.

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Источник: korrespondent.net

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