Украина поддержала ракетный удар по Сирии

Украина выражает солидарность с США, Великобританией и Францией и поддерживает действия союзников в ответ на применение Дамаском химического оружия в сирийском городе Дума. Об этом говорится в заявлении МИД Украины, опубликованном на официальном сайте в субботу, 14 апреля.

"Обращает на себя также внимание целенаправленная поддержка преступлений Дамаска со стороны кремлевского режима, который своими действиями, в том числе в Совете Безопасности ООН, последовательно делает невозможным решение конфликта в Сирии в соответствии с уставом ООН", - отмечается в заявлении.

Украина подтверждает свою твердую позицию, что применение химического оружия кем-либо, в любом месте и при любых обстоятельствах является грубым нарушением международного права, а лица, ответственные за такие действия, должны быть привлечены к ответственности.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил о начале совместной операции против властей Сирии и отдал приказ нанести удар по стране.

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Источник: korrespondent.net