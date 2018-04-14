НАТО созывает срочное заседание по Сирии

НАТО в субботу, 14 апреля, проведет в Брюсселе срочное заседание при участии послов США, Великобритании и Франции, на котором обсудит авиудары по объектам в Сирии. Об этом сообщает пресс-служба альянса.

Заседание будет транслироваться на сайте НАТО на английском и французском языках.

После встречи с послами генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг проведет пресс-конференцию.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг поддержал удары, нанесенные по Сирии США и их союзниками.

Напомним, в ночь на 14 апреля США, Великобритания, Франция нанесли удары по химическим объектам в Сирии. В результате пострадали трое мирных жителей.

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Источник: korrespondent.net