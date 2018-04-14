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14. 04. 2018

В России разбился легкомоторный самолет, есть жертвы

В России под Липецком разбился легкомоторный самолет, пилот и пассажир погибли. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на источник в экстренных службах в субботу, 14 апреля.

"Самолет предварительно совершал несанкционированный полет. На взлете у него возникли технические трудности. Пилот не смог совершить аварийную посадку. Самолет разбился при столкновении с землей", – рассказал собеседник агентства.

По его данным, находившиеся на борту самолета пилот и пассажир погибли.

Инцидент произошел в полутора километрах от населенного пункта Шаршки. На место выехали экстренные службы.

Накануне в Балтийское море упал российский военный вертолет Ка-29. Оба пилота погибли.

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Источник: korrespondent.net

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