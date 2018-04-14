Порошенко: Удар по Сирии – оправданный шаг

Точечный удар по объектах военной химической инфраструктуры в Сирии был вынужденным, но оправданным шагом. Об этом сказал президен Украины Петр Порошенко, сообщает пресс-служба главы государства в субботу, 14 апреля.

"Рассматриваем точечный удар международной коалиции против объектов военной химической инфраструктуры режима Асада как вынужденный, но оправданный шаг. Это справедливый ответ на факт совершения жестокого преступления против человечности - химической атаки в Думе 7 апреля, унесшей жизни десятков невинных людей", – заявил Порошенко.

Он также отметил, что Украина призывает задействовать все возможные механизмы и инструменты ООН, в том числе Совет Безопасности, "для предупреждения подобных преступлений диктаторских режимов в будущем".

pic.twitter.com/2VmV14P0CL — Петро Порошенко (@poroshenko) 14 апреля 2018 г.

Напомним, в ночь на 14 апреля США и их союзники нанесли удары по целям в Сирии. Ракетные удары поразили три исследовательских центра в Дамаске и Хомсе, а также пять военных баз и складов оружия в пригороде столицы Сирии. Погибших среди мирного населения нет, утверждают в Сирии.

Президент США Дональд Трамп поблагодарил Францию и Великобританию за слаженную дейстия в Сирии. Он назвал миссию выполненной.

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Источник: korrespondent.net