СБУ выдворила из Украины грузинского вора в законе

Сотрудники Службы безопасности Украины выдворили из страны влиятельного грузинского "вора в законе" по прозвищу "Ираклий Хуту", который нелегально прибыл в Одессу. Об этом сообщает пресс-служба СБУ в субботу, 14 апреля.

По информации ведомства, сотрудники спецслужбы установили, что один из лидеров сухумского воровского клана "Ираклий Хуту" незаконно находился в Украине, используя фиктивные документы, выданные на имя другого человека.

"Вор в законе" прибыл в Украину для контроля за деятельностью криминальных кругов Одесской области и перераспределения доходов противоправного бизнеса – квартирных краж, торговли наркотиками и похищения элитных автомобилей", – говорится в сообщении.

Злоумышленник был принудительно выдворен с территории Украины с запретом въезда. Изъятый паспорт гражданина Украины по решению Государственной миграционной службы аннулирован.

Ранее полиция задержала в Киевской области "вора в законе" Рамаза Багдадского, который находился в Украине с 2011 года.

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Источник: korrespondent.net