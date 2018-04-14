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14. 04. 2018

В ДНР пропали интернет и мобильная связь

Жители Донецка, Макеевки и других населенных пунктов самопровозглашенной ДНР столкнулись с трудностями доступа к стационарному интернету. Массовые сбои в работе сетей начались около 14:00, сообщают сепаратисткие СМИ в субботу, 14 апреля.

"В частности, о перебоях сообщают абоненты ряда крупных интернет-провайдеров – Matrix, Trinity, Don Apex и других", – говорится в сообщении.

В "министерстве связи" ДНР рассказали, что произошло повреждение оборудования магистрального оператора телекоммуникаций и сейчас ведутся ремонтные работы. Отмечается, что проблемы с интернетом наблдаются на всей территории "республики"

"На данный момент ведутся работы по устранению технических неполадок", – заявили в "министерстве".

Также отмечается, что до сих пор не устранены перебои мобильной телефонной связи единственного работающего в ДНР оператора Феникс, которые начались еще в пятницу, 13 апреля.

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Источник: korrespondent.net

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