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14. 04. 2018

На Волыни задержан на взятке главный инспектор таможенного поста

В Волынской области задержан по подозрению в получении регулярных взяток главный инспектор таможенного поста Устилуг. Об этом сообщает пресс-служба СБУ в субботу, 14 апреля.

В спецслужбе утверждают, что чиновник организовал механизм вымогательства денег у водителей за беспрепятственный пропуск автомобилей на иностранной регистрации в режиме "транзит" и так называемом "временном ввозе до одного года".

Оперативники задокументировали четыре факта получения главным инспектором взяток на сумму свыше $1200.

Таможенника задержали на рабочем месте во время получения $220 и 1400 гривен от очередного владельца автомобиля.

"Открыто уголовное производство по ч.3 ст.368 Уголовного кодекса Украины. В рамках досудебного расследования устанавливается возможная причастность других работников таможни к противоправной сделке", – заявили в СБУ.

Cмотрите фотогалерею: На Волыни задержан на взятке главный инспектор таможенного поста

Ранее в ресторане Киева задержали чиновника Укртрансбезопасности на взятке в $38 тысяч. Мужчина за каждый оформленный документ получал от 100 до 500 долларов при официальной стоимости бланка в 49 гривен.

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Источник: korrespondent.net

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