В зоне АТО применили артиллерию, ранен боец

Подразделения сепаратистов с начала ныншних суток 28 раз обстреляли позиции ВСУна Донбассе, ранен один военослужащий. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО вечером в субботу, 14 апреля.

"С начала суток режим полного прекращения огня боевиками российско-оккупационных войск не придерживался… В результате выполнения боевых задач один украинский воин получил ранение. Его доставили в лечебное учреждение и оказали необходимую медицинскую помощь", – говорится в сообщении.

Так, на донецком направлении из запрещенной Минскими соглашениями 122-мм артиллерии сепаратисты обстреляли позиции возле Широкино, из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов – Марьинки, Каменки и Лебединского, из БМП – Новотроицкого, а из крупнокалиберных пулеметов – укрепления под Павлополем, Гнутово и Новотроицким.

Кроме этого, защитников Авдеевки обстреляли из гранатометов и зенитной установки. Под огонь из стрелкового оружия попали опорные пункты в районе Широкино, Новомихайловки, Каменки и Павлополя, а вблизи Водяного, шахты Бутовка и Талаковки – велся снайперский огонь.

На луганском направлении из запрещенных 120 мм минометов агрессор открывал огонь по защитникам Зайцево и Луганского. Кроме этого, минометы калибра 82 мм противник трижды применил под Луганским, а защитников Троицкого – обстрелял из крупнокалиберных пулеметов.

Напомним, за сутки 13 апреля на Донбассе зафиксировали 43 обстрела позиций ВСУ, в результате один военный был ранен.

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Источник: korrespondent.net