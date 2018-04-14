14 апреля 2018, суббота, 21:02
+17°C
Завтра +21°C
+17°C
Завтра +21°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,04
  • € 2,51
14. 04. 2018

На границе с Крымом появились патрульные дроны

Административную границу между аннексированным Крымом и материковой Украиной начали патрулировать беспилотники украинского производства Spectator-M. Об этом сообщает Азово-Черноморское региональное управление Госпогранслужбы на свое йстранице в Facebook в субботу, 14 апреля.

Отмечается, что благодаря дронам пограничники получили возможность контролировать соблюдение правил пограничного режима не только с земли, но и с воздуха.

Беспилотники Spectator-M оснащены камерами, которые позволяют отслеживать участок до 50 километров на высоте до 2 тысяч метров.

В ведомстве отметили, что сейчас дроны используются на морском участке ответственности Херсонского пограничного отряда и на сухопутном участке на админгранице с Крымом.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что сначала Украина вернет весь Донбасс, а затем – аннексированный Крым.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Украина
Анекдот все анекдоты

Весна. Хочется в лес. Найти берлогу и разбудить медведя. А потом бежать, бежать от него, задыхаясь от восторга!

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Колебания курсов валют в Беларуси

Каким будет курс доллара через неделю?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.