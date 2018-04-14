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14. 04. 2018

В секторе Газа при взрыве погибли четыре человека

В результате взрыва в 100 метрах от границы сектора Газа с Израилем погибли четыре палестинца. Об этом сообщили представители Палестинской национальной автономии в субботу, 14 апреля.

Они утверждают, что взрыв, при котором еще несколько человек были ранены, якобы был вызван танковым обстрелом со стороны Израиля.

В свою очередь израильская сторона отрицает обвинения. Израилю "неизвестно о каких-либо обстрелах" в регионе, заявил представитель армии.

Тем временем местные жители опознали в погибших членов военизированной группировки Исламский джихад. Позже группировка, не вдаваясь в подробности, подтвердила гибель четырех своих членов в ходе неких "подготовительных мероприятий".

Накануне сообщалось, что в ходе столкновений с израильской армией на границе с сектором Газа один палестинец погиб и более 700 были ранены, в том числе 15 медиков и два журналиста.

Источник: Русская служба Deutsche Welle

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Источник: korrespondent.net

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