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14. 04. 2018

ЕС готов рассмотреть новые санкции против Сирии

Евросоюз готов рассмотреть новые санкции против властей Сирии из-за применения химического оружия в городе Дума. Об этом говорится в заявлении высокого представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерики Могерини, опубликованном на сайте Евросовета в субботу, 14 апреля.

"В июле 2017 года и в марте 2018 года ЕС ввел дополнительные ограничительные меры в отношении высокопоставленных сирийских чиновников и ученых из-за их роли разработке и применении химического оружия и всегда готов рассмотреть вопрос о введении дальнейших санкций при необходимости", – говорится в заявлении.

Могерини отметила, что ЕС был проинформирован об ударах США, Франции и Великобритании по объектам химического оружия в Сирии.

"Эти конкретные меры были приняты с единственной целью предотвратить дальнейшее использование сирийским режимом химического оружия и химических веществ для убийства собственного народа", – отметила она и заверила, что ЕС поддерживает все усилия по предотвращению применения химического оружия.

В ночь на 14 апреля США и их союзники нанесли удары по целям в Сирии. Ракеты поразили три исследовательских центра в Дамаске и Хомсе, а также пять военных баз и складов оружия в пригороде столицы Сирии. Погибших среди мирного населения нет, утверждают в Сирии.

Вечером в тот же день Совбез ООН провалил резолюцию России, которой предлагалось осудить удар по Сирии.

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Источник: korrespondent.net

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