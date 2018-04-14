Отчет Кабмина запланирован на следующей неделе

На следующей неделе в Верховной Раде запланирован отчет правительства. Об этом сообщил народный депутат Украины от Блока Петра Порошенко Игорь Кононенко, передает пресс-служба партии.

"Насколько мне известно – планируется на следующей неделе отчет правительства. Видимо, у депутатов будут какие-то вопросы. Парламент имеет право принимать те или иные решения. Но сначала нужно дождаться отчета", – сказал нардеп в эфире телеканала 112 Украина.

Кононенко депутат отметил, что в правительстве сих пор нет министра здравоохранения.





Следователи получили доступ к студенческому личному делу Гройсмана "Наша фракция считает, что в правительстве должен быть министр здравоохранения, а не и.о. министра! Прошло почти шесть месяцев, как мы проголосовали в парламенте за медицинскую реформу, которая поэтапно реализуется. Поэтому в это важнейшее для Украины время, правительство должно быть с министром здравоохранения. Премьер-министр должен внести в парламент кандидатуру, а депутаты определяться", – отметил он.

Напомним, ранее премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что разговоры о его зависимости от президента Петра Порошенко является преувеличением.

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Источник: korrespondent.net