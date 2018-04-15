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15. 04. 2018

Трамп и Макрон: Удары по Сирии были успешными

 
Президент США Дональд Трамп и президент Франции Эмануэль Макрон обсудили по телефону удар по Сирии и договорились продолжать совместные действия по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство", сообщает пресс-служба Белого дома в субботу, 14 апреля.
 
"Президент Дональд Трамп поговорил сегодня с президентом Франции Эммануэлем Макроном, чтобы обсудить коллективный ответ на использование химического оружия сирийским президентом Башаром аль-Асадом 7 апреля. Оба лидера подтвердили, что совместные авиаудары были успешными и необходимыми для сдерживания Асада от любых дальнейших действий по использованию химического оружия. Они также обсудили необходимость активизации международных усилий по стабилизации в Сирии для обеспечения долгосрочного поражения ИГ", – говорится в сообщении.

Украина поддержала ракетный удар по Сирии
 
Напомним, в ночь на 14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия. Они выпустили по Сирии более 100 ракет.

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Источник: korrespondent.net

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