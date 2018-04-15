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15. 04. 2018

Президент Германии рассказал, что нужно для урегулирования в Сирии


Без улучшения отношений между Россией и США шансы на урегулирование в Сирии нулевые. Об этом заявил президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, пишет Bild.

"В конце концов, ничего не получится без соседей по региону, но ничего не начнется без США и России. Большие державы несут большую ответственность. Здесь нужно сделать первый шаг, (президент России Владимир) Путин и (президент США Дональд) Трамп обязаны миру. Если Вашингтон и Москва в вопросе Сирии не найдут пути друг к другу, шансы на улучшение ситуации в Сирии равны нулю", – сказал он.

Штайнмайер отметил, что впервые за семь лет войны в Сирии есть серьезная угроза прямой конфронтации между американскими и российскими системами вооружений на сирийской земле.

Напомним, в ночь на 14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия. Они выпустили по Сирии более 100 ракет.

Порошенко: Удар по Сирии – оправданный шаг

Президент России Владимир Путин заявил, что своими действиями США и их союзники "усугубили гуманитарную катастрофу в Сирии" и по сути "потакают террористам".

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Источник: korrespondent.net

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