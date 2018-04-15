США выдвинули условие для диалога с Сирией



США вернутся к переговорам, если правительство Сирии задекларирует находящееся у него химическое оружие. Об этом заявила представитель Государственного департамента США Хизер Нойерт, передает РИА Новости.

По ее словам, при соблюдении этого условия американская сторона окажет содействие в возвращении к женевскому переговорному процессу.

"Если они это сделают (задекларируют химоружие, которое не было уничтожено – ред.), мы окажем содействие в возвращении к женевскому переговорному процессу", – сказала Нойерт.



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Напомним, в ночь на 14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия. Они выпустили по Сирии более 100 ракет.

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Источник: korrespondent.net