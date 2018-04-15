В Венгрии прошел митинг против итогов выборов

Десятки тысяч людей вышли в субботу, 14 апреля, на улицы Будапешта в знак протеста против переизбрания венгерского премьера Виктора Орбана на четвертый срок, сообщает Интерфакс.

Оппозиция требует внести изменения в избирательную систему страны: несмотря на то, что правящая коалиция набрала меньше 50% голосов, она получила 134 из 199 мест в парламенте.

Кроме того, венгры требуют отставки союзника Орбана, главного прокурора Петера Полта, которого обвиняют в покрывательстве коррупционеров, а также сокращения влияния правительства на местные СМИ, которые, по мнению протестующих, превратились в орудие государственной пропаганды.

Протестующие подошли к зданию парламента, выкрикивая лозунги "Новые выборы", "Мы – большинство", "Виктатор". В конец митинга они исполнили гимны Венгрии и ЕС.





Anti-Orbán protestors moving toward Parliament square in Budapest, many tens of thousands, can't see either start or finish now pic.twitter.com/cip6mlQF0J — Peter Murphy (@MurphyPeterN) 14 апреля 2018 г.



Выборы в Венгрии: в ОБСЕ заявили о нарушениях Организаторы заявили, что на следующих выходных состоится еще одна акция.

Напомним, 8 апреля в Венгрии состоялись выборы в парламент. Партия Фидес премьер-министра Виктора Орбана по итогам выборов получит 133 места из 199 в парламенте, а сам политик возглавит правительство в четвертый.

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Источник: korrespondent.net