15 апреля 2018, воскресенье, 05:34
+21°C
Завтра +24°C
+21°C
Завтра +24°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,04
  • € 2,51
15. 04. 2018

В Венгрии прошел митинг против итогов выборов

 
Десятки тысяч людей вышли в субботу, 14 апреля, на улицы Будапешта в знак протеста против переизбрания венгерского премьера Виктора Орбана на четвертый срок, сообщает Интерфакс.
 
Оппозиция требует внести изменения в избирательную систему страны: несмотря на то, что правящая коалиция набрала меньше 50% голосов, она получила 134 из 199 мест в парламенте. 
 
Кроме того, венгры требуют отставки союзника Орбана, главного прокурора Петера Полта, которого обвиняют в покрывательстве коррупционеров, а также сокращения влияния правительства на местные СМИ, которые, по мнению протестующих, превратились в орудие государственной пропаганды.
 
Протестующие подошли к зданию парламента, выкрикивая лозунги "Новые выборы", "Мы – большинство", "Виктатор". В конец митинга они исполнили гимны Венгрии и ЕС.
 
Организаторы заявили, что на следующих выходных состоится еще одна акция.

Anti-Orbán protestors moving toward Parliament square in Budapest, many tens of thousands, can't see either start or finish now pic.twitter.com/cip6mlQF0J

— Peter Murphy (@MurphyPeterN) 14 апреля 2018 г.


Выборы в Венгрии: в ОБСЕ заявили о нарушениях
 
Напомним, 8 апреля в Венгрии состоялись выборы в парламент. Партия Фидес премьер-министра Виктора Орбана по итогам выборов получит 133 места из 199 в парламенте, а сам политик возглавит правительство в четвертый.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Весна. Хочется в лес. Найти берлогу и разбудить медведя. А потом бежать, бежать от него, задыхаясь от восторга!

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Колебания курсов валют в Беларуси

Каким будет курс доллара через неделю?

  • 2,5 рубля 41 (26,5%)
  • 2,1 рубля 52 (33,5%)
  • 2 рубля 36 (23,2%)
  • Вернется на 1,95 рубля 26 (16,8%)
Посмотреть результаты

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.