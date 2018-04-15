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15. 04. 2018

Ким Чен Ын намерен укреплять отношения с Китаем


Северокорейский лидер Ким Чен Ын выступил за укрепление отношений с Китаем и пообещал вывести их на новую стадию развития, передает ЦТАК.
 
Об этом он сказал на встрече с главой Отдела международного сотрудничества Центрального комитета Коммунистической партии Китая Сун Тао.
.
"Верховный лидер заявил, что он будет решительно продвигать и развивать традиционно дружественные отношения КНДР с Китаем и выведет их на новую стадию развития", – говорится в сообщении.

Китай недоумевает по поводу сообщений о визите главы КНДР
 
Напомним, ранее Ким Чен Ын встретился с главой Китая Си Цзиньпином в Пекине.

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Источник: korrespondent.net

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