В Великобритании автомобиль наехал на пешеходов



Легковой автомобиль BMW наехал на шестерых молодых людей в британском графстве Эссекс, сообщает EssexLive.

По словам очевидцев, водитель потерял управление и врезался в группу пешеходов.

Все пострадавшие госпитализированы с травмами разной степени тяжести. Один парень находится в критическом состоянии.

Полиция занимается расследованием случившегося.

Напомним, 7 апреля в немецком Мюнстере грузовик въехал в толпу людей, сидевших у кафе на одной из улиц города. Жертвами происшествия стали два человека, еще 20 пострадали.



Наезд на пешеходов в Лондоне: пострадали около 20 человек

По информации СМИ, водитель являлся гражданином Германии и у него было психическое расстройство. Он застрелился в авто после инцидента.

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Источник: korrespondent.net