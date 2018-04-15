В поминальные дни порядок в Украине обеспечат 14 тысяч полицейских

В поминальные дни 15-17 апреля правопорядок в Украине будут обеспечивать 14 тысяч полицейских и тысяча военнослужащих Национальной гвардии. Об этом заявил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой, передает пресс-служба МВД.

"Правоохранители уже подготовились к обеспечению безопасности в поминальные дни, которые пройдут 15-17 апреля. Ожидается участие около 4 миллионов человек. Для охраны общественного порядка будет привлечено более 14 тысяч полицейских и одну тысячу гвардейцев", – сказал он.

Также в этот период для оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации будут привлекать личный состав ГСЧС и спецтехнику.



Поминальные дни 2018 в Украине: традиции Антипасхи и Радоницы

Напомним, в Украине в этом году пасхальная ночь прошла спокойно. Безопасность и порядок во время пасхальных богослужений обеспечивали 22,3 тысячи полицейских и 1,4 тысячи нацгвардейцев.

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Источник: korrespondent.net