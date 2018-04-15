Итоги 14.04: Удар по Сирии, патруль дронов у Крыма

На Донбассе пропал интернет и мобильная связь

Жители Донецка, Макеевки и других населенных пунктов самопровозглашенной ДНР столкнулись с трудностями доступа к стационарному интернету. Массовые сбои в работе сетей начались днем 14 апреля.

В "министерстве связи" ДНР заявили, что произошло повреждение оборудования магистрального оператора телекоммуникаций и сейчас ведутся ремонтные работы.

В Венгрии протестовали против итогов парламентских выборов

Десятки тысяч людей вышли на улицы Будапешта в знак протеста против переизбрания венгерского премьера Виктора Орбана на четвертый срок.

Протестующие подошли к зданию парламента, выкрикивая лозунги "Новые выборы", "Мы – большинство", "Виктатор". В конец митинга они исполнили гимны Венгрии и ЕС.

Anti-Orbán protestors moving toward Parliament square in Budapest, many tens of thousands, can't see either start or finish now pic.twitter.com/cip6mlQF0J — Peter Murphy (@MurphyPeterN) 14 апреля2018 г.

США, Великобритания и Франция ударили по Сирии

В ночь на 14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия. Ракеты поразили три исследовательских центра в Дамаске и Хомсе, а также пять военных баз и складов оружия в пригороде столицы Сирии. Всего США и их союзники выпустили по Сирии более 100 ракет.

Президент России Владимир Путин заявил, что своими действиями США и их союзники "усугубили гуманитарную катастрофу в Сирии" и по сути "потакают террористам".

Власти Египта продлили режим ЧП в стране

Власти Египта продлили режим чрезвычайного положения в стране еще на три месяца. Соответствующий указ издал президент Египта Абдель Фаттах аль-Сиси.

Чрезвычайное положение в Египте предусматривает введение комендантского часа. Это необходимо силам безопасности для принятия мер, необходимых для противодействия угрозам и финансированию терроризма и обеспечения о безопасности во всех частях страны.

Дроны начали патрулировать границу с Крымом

Административную границу между аннексированным Крымом и материковой Украиной начали патрулировать беспилотники украинского производства Spectator-M.

Благодаря дронам пограничники получили возможность контролировать соблюдение правил пограничного режима не только с земли, но и с воздуха.

Беспилотники Spectator-M оснащены камерами, которые позволяют отслеживать участок до 50 километров на высоте до 2 тысяч метров.

Евросоюз готов ввести новые санкции против Сирии

Европейский Союз готов рассмотреть новые санкции против властей Сирии из-за применения химического оружия в городе Дума. Об этом говорится в заявлении высокого представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерики Могерини.

Украина поддержала ракетный удар по Сирии

Украина выразила солидарность с США, Великобританией и Францией и поддержала действия союзников в ответ на применение Дамаском химического оружия в сирийском городе Дума, заявили в МИД.

Президент Петр Порошенко отметил, что точечный удар по объектах военной химической инфраструктуры в Сирии был вынужденным, но оправданным шагом.

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Источник: korrespondent.net