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15. 04. 2018

Волкер: ситуация в Сирии не отразится на Донбассе

Соединенные штаты Америки не считают, что ситуация в Сирии может отразиться на Донбассе, заявил спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер, сообщает ТСН.

По его словам, дела на Ближнем Востоке и в Украине - это разные вещи.

Волкер не считает, что Кремль готовит новое наступление на Донбассе в ближайшее время.

"Русские уже 4 года поддерживают конфликт на востоке Украины - танками, минометами, пехотой, радиоэлектронным оружием - всем, что можно себе представить. Поэтому это вопрос постоянной ротации техники и людей. Я не думаю, что сейчас движения на российско-украинской границе заметно отличаются от того, что мы видели последние 3,5 года", - сказал он.

Напомним, в ночь на 14 апреля США, Франция и Великобритания нанесли удары по военному объекту недалеко от города Хомс в Сирии в ответ на применение президентом Сирии Башаром Асадом химического оружия против гражданских лиц. Удар был направлен на возможное место производства элементов химического оружия.

Президент РФ Владимир Путин обвинил США в усугублении гуманитарной катастрофу в Сирии и заявил, что РФ созывает экстренное заседание Совбеза ООН "для обсуждения агрессивных действий США и их союзников".
 
Совбез ООН не принял проект резолюции РФ по Сирии
 

Источник: korrespondent.net

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