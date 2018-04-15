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15. 04. 2018

США и союзники представили в ООН проект новой резолюции по Сирии

США, Франция и Великобритания в Совбезе ООН представили проект новой резолюции по расследованию химатак в Сирии, сообщает AFP.

По информации агентства, в проекте резолюции Вашингтон, Париж и Лондон призывают к беспрепятственным поставкам гуманитарной помощи, обеспечению прекращения огня, и требуют, чтобы Сирия "конструктивно" участвовала в мирных переговорах под руководством ООН.

Среди предложений, которые вызывают споры, - проведение независимого расследования в связи с заявлениями об атаках с помощью токсичных газов в Сирии.

Предполагается, что Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) должна будет в течение 30 дней представить доклад о том, полностью ли раскрыла Сирия ее запасы химического оружия.

Гуманитарные требования в проекте резолюции - это разрешение медицинской эвакуации и беспрепятственного проезда гуманитарных конвоев во всех районах.

"Переговоры по резолюции должны начаться в понедельник. Но дипломаты заявили, что пока не ясно, когда СБ ООН будет голосовать за проект", - пишет агентство.

Раньше Россия в Совете безопасности ООН заблокировала проект резолюции США о создании нового механизма расследования химатак в Сирии.
 
Напомним, Совет Безопасности ООН отклонил внесенную Россией резолюцию об осуждении удара по Сирии силами США, Великобритании и Франции. 
 
"За" резолюцию в ходе экстренного заседания СБ ООН, созванного по инициативе России, проголосовали только 3 из 15 членов - Россия, Китай и Боливия. 8 стран проголосовали против, еще 3 воздержались.
 
В ночь на 14 апреля США, Франция и Великобритания нанесли удары по военному объекту недалеко от города Хомс в Сирии в ответ на применение президентом Сирии Башаром Асадом химического оружия против гражданских лиц. Удар был направлен на возможное место производства элементов химического оружия.
 

Источник: korrespondent.net

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