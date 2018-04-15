Британия готовится возможной кибератаке РФ - СМИ

Великобритания готовится к кибератаке на Россию, если Москва попытается вмешаться в работу британской инфраструктуры, сообщает Sunday Times со ссылкой на источники в органах безопасности, передает Reuters.
"Источники рассказали, что Великобритания готова к проведению наступательной кибероперации против РФ, если Москва будет вредить национальной критической инфраструктуре", - говорится в сообщении.
Отмечается, что речь идет прежде всего о Национальной медицинской системе или сети ЛЭП, которые уже находятся "в режиме высокой готовности к отражению кибератак".
Позже разведка США также обвинила Россию в кибератаках.
Источник: korrespondent.net