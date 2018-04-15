15 апреля 2018, воскресенье, 10:42
+21°C
Завтра +24°C
+21°C
Завтра +24°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,04
  • € 2,51
15. 04. 2018

Британия готовится возможной кибератаке РФ - СМИ

Великобритания готовится к кибератаке на Россию, если Москва попытается вмешаться в работу британской инфраструктуры, сообщает Sunday Times со ссылкой на источники в органах безопасности, передает Reuters.

"Источники рассказали, что Великобритания готова к проведению наступательной кибероперации против РФ, если Москва будет вредить национальной критической инфраструктуре", - говорится в сообщении.

Отмечается, что речь идет прежде всего о Национальной медицинской системе или сети ЛЭП, которые уже находятся "в режиме высокой готовности к отражению кибератак".

 
"Великобритания будет действовать исключительно в рамках закона. Невозможно полностью исключить вероятность того, что они найдут способ, чтобы навредить нам. Если они агрессивно будут пытаться преследовать нас, мы точно сможем ответить им. Однако, в отличие от РФ, мы придерживаемся закона, поэтому любые наши действия будут пропорциональными", - сказал собеседник издания.
 
Напомним, 28 февраля, немецкие СМИ сообщили, о том, что серверы МИД и Минобороны Германии атаковала хакерская группа APT28, которую обычно связывают с Россией. Отмечалось, что кибератака на немецкие правительственные сети могла длиться целый год.

Позже разведка США также обвинила Россию в кибератаках.

 

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Анекдот все анекдоты

Весна. Хочется в лес. Найти берлогу и разбудить медведя. А потом бежать, бежать от него, задыхаясь от восторга!

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Колебания курсов валют в Беларуси

Каким будет курс доллара через неделю?

  • 2,5 рубля 41 (26,5%)
  • 2,1 рубля 52 (33,5%)
  • 2 рубля 36 (23,2%)
  • Вернется на 1,95 рубля 26 (16,8%)
Посмотреть результаты

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.