15 апреля 2018, воскресенье, 12:25
+21°C
Завтра +24°C
+21°C
Завтра +24°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,04
  • € 2,51
15. 04. 2018

В Сирии утверждают, что удары США разрушили центр борьбы с раком

Сирийское государственное агентство SANA заявляет, что научно-исследовательский центр в Дамаске, пораженный ракетами коалиции в ночь на субботу, специализируется на онкологической медицине.

В сообщении агентства говорится, что Научно-исследовательский институт фармацевтической и химической промышленности в районе Дамаска Баржа занимается подготовкой химического состава для противораковых лекарств и проведении химического анализа материалов, которые поступают в Сирию и используются в фармацевтической и пищевой промышленности.

Государственное СМИ утверждает, что институт разрабатывает основные компоненты для многих лекарств, используемых для лечения рака.

 
Отмечается, что в результате авиаудара научному объекту был нанесен значительный ущерб.
 
SANA также пишет, что лаборатории института когда-то использовались командой ОЗХО для сбора образцов, а в последних двух отчетах организации с института сняли обвинения в причастности к разработке химического оружия.
 
Напомним, в ночь на 14 апреля США, Франция и Великобритания вместе нанесли военные удары в Сирии в ответ на применение президентом Башаром Асадом химического оружия против гражданских лиц.
 
Позже представители Пентагона сообщили, что объектами для ударов стали научно-исследовательский комплекс в Дамаске, который связывают с производством химического и биологического оружия, и две цели вблизи города Хомс.
 
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Весна. Хочется в лес. Найти берлогу и разбудить медведя. А потом бежать, бежать от него, задыхаясь от восторга!

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Колебания курсов валют в Беларуси

Каким будет курс доллара через неделю?

  • 2,5 рубля 41 (26,5%)
  • 2,1 рубля 52 (33,5%)
  • 2 рубля 36 (23,2%)
  • Вернется на 1,95 рубля 26 (16,8%)
Посмотреть результаты

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.