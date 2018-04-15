В Черногории походят выборы президента

В Черногории сегодня, 15 апреля 2018 года, начались выборы президента. Избирательные участки будут работать с 7:00 до 20:00 воскресенья.

Около 540 тысяч граждан Черногории имеют право принять участие в выборах. Сегодняшнее голосование - третье с момента восстановления независимости Черногории в 2006 году.

Согласно данным социологических опросов, безусловным фаворитом нынешней президентской гонки считается 56-летний Мило Джуканович, который с небольшими перерывами правил страной 25 лет. Он шесть раз занимал пост премьер-министра и один раз его избирали президентом.

Джуканович 27 лет подряд возглавляет правящую Демократическую партию социалистов (ДПС). Не исключено, что Джукановича изберут президентом уже в ходе первого тура выборов, ведь остальные шесть кандидатов имеют незначительную поддержку избирателей, если верить соцопросам.

Свое желание вернуться на пост президента политик объясняет прежде всего намерениями укрепить прозападный курс Черногории и "защитить" страну от влияния Москвы.

Черногория в 2017 году стала 29-м членом НАТО. В начале февраля 2018 года в Еврокомиссии не исключили, что Сербия и Черногория могут ускоренно войти в состав ЕС до 2025 года.

Напомним, что парламентские выборы в Черногории в 2016 году были омрачены попыткой государственного переворота. Двадцать человек были обвинены в планировании вооруженных нападений на государственные учреждения и планах убить бывшего премьер-министра Мило Джукановича.

Мятеж имел целью не допустить получения Черногории членства в НАТО.

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Источник: korrespondent.net