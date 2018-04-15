CNN показал последствия удара по Сирии. Фото

Американский телеканал CNN опубликовал у себя на сайте спутниковые снимки от DigitalGlobe и Planet.com, демонстрирующие масштабы разрушений, вызванных ракетными ударами США, Великобритании и Франции по химическим объектам режима Башара Асада в Сирии.

В частности, атаке подверглись склад и бункер с химическим оружием в Хим Шиншаре в провинции Хомс, по которым в целом было выпущено 29 ракет.

Кроме того, еще один объект был уничтожен недалеко от сирийской столицы Дамаска - Центр разработки и исследования химического оружия. По нему было выпущено 76 ракет, 57 из которых - Томагавки.

Представитель Комитета начальников штабов ВС США генерал Кеннет Маккензи заявил, что США, Франция и Великобритания выпустили в целом 105 ракет. Маккензи отметил, что ответ ПВО Сирии на ракетный удар был неэффективным. "Почти все из более чем 40 ракет - о которых нам известно - запущенных системами противоракетной обороны Сирии, были выпущены уже после того, как наши ракеты поразили цели. Очевидно, что в результате скоординированной операции ракетам удалось пролететь через сирийское воздушное пространство без какого-либо эффективного отпора со стороны систем противоракетной обороны Сирии", - заявил он. Напомним, что в ночь на 14 апреля президент США Дональд Трамп отдал приказ Вооруженным силам нанести точечные удары по объектам, связанным с химическим оружием в Сирии. К операции также присоединились Франция и Великобритания. Это стало ответом на химическую атаку в Думе, в результате которой погибли по меньшей мере 70 человек, еще около 500 получили отравление. Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net