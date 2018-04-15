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15. 04. 2018

CNN показал последствия удара по Сирии. Фото

Американский телеканал CNN опубликовал у себя на сайте спутниковые снимки от DigitalGlobe и Planet.com, демонстрирующие масштабы разрушений, вызванных ракетными ударами США, Великобритании и Франции по химическим объектам режима Башара Асада в Сирии.

В частности, атаке подверглись склад и бункер с химическим оружием в Хим Шиншаре в провинции Хомс, по которым в целом было выпущено 29 ракет.

 
 
 
Кроме того, еще один объект был уничтожен недалеко от сирийской столицы Дамаска - Центр разработки и исследования химического оружия. По нему было выпущено 76 ракет, 57 из которых - Томагавки.
 
 
Представитель Комитета начальников штабов ВС США генерал Кеннет Маккензи заявил, что США, Франция и Великобритания выпустили в целом 105 ракет. 
 
Маккензи отметил, что ответ ПВО Сирии на ракетный удар был неэффективным.
 
"Почти все из более чем 40 ракет - о которых нам известно - запущенных системами противоракетной обороны Сирии, были выпущены уже после того, как наши ракеты поразили цели. Очевидно, что в результате скоординированной операции ракетам удалось пролететь через сирийское воздушное пространство без какого-либо эффективного отпора со стороны систем противоракетной обороны Сирии", - заявил он.
 
 
Напомним, что в ночь на 14 апреля президент США Дональд Трамп отдал приказ Вооруженным силам нанести точечные удары по объектам, связанным с химическим оружием в Сирии. К операции также присоединились Франция и Великобритания.
 
Это стало ответом на химическую атаку в Думе, в результате которой погибли по меньшей мере 70 человек, еще около 500 получили отравление.
 
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Источник: korrespondent.net

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