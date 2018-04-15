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15. 04. 2018

Швейцарская лаборатория подтвердила, что Скрипалей отравили "Новичком"

 
Лаборатория в Шпице Швейцарского федерального института по ядерной, биологической и химической защите не сомневается в выводах британской лаборатории Портон Даун о том, что Сергея и Юлию Скрипалей отравили веществом "Новичок".
 
Об этом говорится в Twitter лаборатории в ответ на заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова о том, что лаборатория в Шпице идентифицировала вещество как BZ, которое состояло на вооружении стран НАТО.

Only OPCW can comment this assertion. But we can repeat what we stated 10 days ago: We have no doubt that Porton Down has identified Novichock. PD - like Spiez - is a designated lab of the OPCW. The standards in verification are so rigid that one can trust the findings. #Skipal pic.twitter.com/3xp3dBFAdP

— Spiez Laboratory (@SpiezLab) 14 апреля 2018 г.
 
"Только ОЗХО (Организация по запрету химического оружия) может прокомментировать это заявление. Но мы можем повторить то, что мы заявили 10 дней назад: мы не сомневаемся, что Портон Даун определил "Новичок". Портон Даун – как и Шпиц – это лаборатория, назначенная ОЗХО. Стандарты в проверке настолько жесткие, что можно доверять выводам", - говорится в сообщении.
 
 
Как сообщалось, 14 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что, по информации исследовательской лаборатории в Шпице (Швейцария), при отравлении Сергея и Юлии Скрипалей было использовано вещество BZ, которое находилась на вооружении США, Великобритании и других стран НАТО.
 
12 апреля Организация по запрещению химического оружия подтвердила выводы Британии об отравлении в Солсбери.
 
Британская разведка считает, что вещество "Новичок" было изготовлено ​​на российской военной исследовательской базе в Саратовской области.
 
Россия отрицает причастность к отравлению семьи Скрипалей в Великобритании и утверждает, что "Новичок" на ее территории никогда не изготавливали.

Источник: korrespondent.net

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