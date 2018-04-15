В России придумали замену импортным лекарствам

Во время программы на одном из российских телеканалов вице-спикер Госдумы РФ Петр Толстой предложил использовать вместо импортных лекарственных средств из стран, которые являются потенциальными противниками России, народные средства.

В частности, по мнению политика, лечиться гражданам стоит "корой дуба" и "боярышником".

Об этом Толстой заявил во время спора с политиком Борисом Надеждиным, который отметил, что в случае, если лекарства из США и дружественных им стран попадут под российские санкции, в первую очередь это ударит не по американцам, а по россиянам.

Посмотрите, охуевший депутат Пётр Толстой предлагает людям пить боярышник вместо эффективных американских лекарств. Самодовольные твари, привыкшие лечиться в заграничных клиниках оставляют умирать без лекарств тысячи россиян и ещё смеют насмехаться pic.twitter.com/ofr7TnnrCt — Сталингулаг (@StalinGulag) 14 апреля 2018 г.

При этом оппонент вице-спикера отметил, что сам принимает американские лекарства, в ответ на что политик посоветовал "заваривать кору дуба".

Кроме того, он также отметил полезные свойства "боярышника". Напомним, что 13 апреля в Госдуму внесли проект закона, который позволит правительству запрещать ввоз на территорию РФ ряда товаров из США и союзных им государств. Это стало ответом на введение США санкции против семи российских олигархов, 17 топ-чиновников, и 12 компаний, которые предусматривают заморозку активов. В РФ в ответ на санкции хотят выпускать пиратские товары

Источник: korrespondent.net