Президент Словении распустил парламент и назначил досрочные выборы

Президент Словении Борут Пахор объявил, что внеочередные выборы в стране состоятся 3 июня, сообщает словенский портал Delo.

"Я сегодня распустил Национальное собрание. Будучи президентом республики, я надеюсь, что избирательная кампания состоится толерантно и без ненависти. Я не буду вмешиваться в ее ход но я хочу, чтобы результат был настолько ясным, насколько это возможно, и это бы позволило быстро сформировать новое правительство ", - заявил он.

Президент добавил, что явка на выборах будет зависеть от того, насколько толерантной будет кампания и какие аргументы будут использовать политические партии.

Основаниями для досрочных выборов стала отставка премьер-министра страны Миро Церара. Причина отставки - постановление верховного суда Словении, которым отменяется решение прошлогоднего референдума, одобрившего строительство железной дороги Копер - Дивача.

Напомним, что 15 марта премьер-министр Словении заявил об отставке.

Источник: korrespondent.net