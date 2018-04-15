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15. 04. 2018

Президент Словении распустил парламент и назначил досрочные выборы

 
Президент Словении Борут Пахор объявил, что внеочередные выборы в стране состоятся 3 июня, сообщает словенский портал Delo.
 
"Я сегодня распустил Национальное собрание. Будучи президентом республики, я надеюсь, что избирательная кампания состоится толерантно и без ненависти. Я не буду вмешиваться в ее ход но я хочу, чтобы результат был настолько ясным, насколько это возможно, и это бы позволило быстро сформировать новое правительство ", - заявил он.
 
 
Президент добавил, что явка на выборах будет зависеть от того, насколько толерантной будет кампания и какие аргументы будут использовать политические партии.
 
Основаниями для досрочных выборов стала отставка премьер-министра страны Миро Церара. Причина отставки - постановление верховного суда Словении, которым отменяется решение прошлогоднего референдума, одобрившего строительство железной дороги Копер - Дивача.
 
Напомним, что 15 марта премьер-министр Словении заявил об отставке.
 

Источник: korrespondent.net

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